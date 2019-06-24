基隆市中興國小今（24）日舉行「老舊校舍改建暨停車場新建工程」開工動土典禮，將斥資3億1727萬元，預計2021年完工。（基隆市政府提供）

基隆市中興國小創校57年，台北市議員高嘉瑜、基隆市議員韓世昱等都是知名校友。由於校舍老舊、停車位短缺，市府今（24）日舉行「老舊校舍改建暨停車場新建工程」開工動土典禮，將斥資3億1727萬元，把老舊校舍改建新換，並增闢120格汽車停車位，預計2021年完工。

副市長林永發說，基隆市地狹人稠，停車位一位難求，市長林右昌的政策就是希望在學校改建時，也要一併考慮興建停車場，為了不要影響學生上課，目前已規畫把學生暫時移到活動中心上課，預計7月利用暑假期間展開拆除作業，希望把對於學生的影響降到最低。

教育處指出，此次市府向教育部爭取校舍拆除和新建校舍經費1億5000萬元、新建幼兒園教室1311萬元的補助經費，加上市府投入1億5000多萬元，合計總經費3億1727萬元，預計拆除使用逾50年的老舊校舍A、B、C三棟校舍。

教育處表示，考量學生受教權益，校舍將採一次拆建以縮短施工期程，而學生將暫時安置在已重新整修裝潢的4層樓活動中心和體育館上課。新建的校舍將有38間普通教室、10間廁所、16間樓梯及階梯教室與舞蹈教室的嶄新場域。

教育處進一步說明，學生除了會有更新穎的教室及更寬廣的使用空間外，還會新建停車場，共規畫120個汽車停車位、95個機車停車位，可舒緩市區周邊的停車需求，讓整體道路安全獲得保障。而這項「校舍改建合併進行停車場新建」整體工程，預計於2021年度完工。

(中時 )