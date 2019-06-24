32歲的張孜維從小罹患肌肉萎縮症，他克服逆境，成為地板滾球國手，3年來征戰世界各國、拿下無數獎牌，更將在7月2日至9日前往韓國首爾參加地板滾球亞洲及大洋洲錦標賽，爭取2020年東京帕運門票，張孜維說，他想把握身體還健康時的每個機會，讓台灣地板滾球被世界看見。

張孜維是八里愛心教養院院生，在院方和教練鼓勵下投入地板滾球運動，2007年他在國際賽初試啼聲，陸續參加香港、泰國、日本、杜拜、台灣及廣州等6場地板滾球國際賽事，去年及今年分別在台灣和廣州奪得冠軍，目前世界排名約50名，為了擠入前32名獲得明年東京帕運參賽權，下月的國際賽至關重要。

新北市長侯友宜今天上午特地出席行前誓師大會，為張孜維加油打氣，侯友宜說，張孜維是新北的驕傲、台灣之光，也是他生命中最重要的鬥士，希望張孜維能繼續獲得佳績，前進東京帕運。

張孜維過去曾說：「在球場上，我不是身心障礙者，我是運動員」，昨天他在誓師大會展現樂觀自信，向眾人解釋地板滾球運動的特色，他說，地板滾球不著重力量，更重視技巧和戰術，就像下象棋，他每天至少練習3個小時以上，也曾到南部移地訓練，就是希望比賽時拿出好成績。

談到未來目標，張孜維說，除了想參加明年的東京帕運，更希望把握身體健康時的每個機會，持續參加比賽，讓台灣地板滾球被世界看見。

(中時 )