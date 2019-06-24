台北上海雙城論壇確定7月3至5日於上海舉行，市長柯文哲日前透露，議員報名雙城論壇踴躍，但議會今下午舉行公費抽籤，僅李傅中武、鍾小平、林國成、楊靜宇、侯漢廷共5人到場，李傅中武酸，工作人員比抽籤議員來多，中籤率很高。民進黨籍議員都未到場抽籤，黨團總召張茂楠痛批，再次證明柯市長自我感覺良好，很多事情只會膨風。

北市府依慣例邀請議員隨同市長柯文哲出席雙城論壇，提供3個公費名額，議會今天下午舉行抽籤，經抽籤由李傅中武、林國成、楊靜宇中籤，鍾小平、侯漢廷則有意自費同行。

李傅中武指出，雙城論壇一直以來是兩個城市交流，不會因為市長不同黨派就影響出席意願，況且自己是國民黨中常委，不擔心被貼標籤，去是支持雙城論壇，不是支持柯文哲。

綠營議員雖皆未到場抽籤，但陳怡君有意自費出席雙城論壇，陳怡君表示，過去也是有民進黨籍議員去過，監督市長柯文哲沒什麼不對，即便受到很大壓力也要去。

據了解，除3名公費議員名單確認外，截至目前有7名議員表達自費出席意願，實際參與名單待近日統計後確認。

(中時 )