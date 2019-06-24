「婦女團體組織能力培訓初階課程」在彰化夢想館的多功能教室辦理，進行「婦女組織定位與婦女議題發展」、「婦女議題的開展與演練」兩大主題課程。彰化縣長王惠美（左5）、社會處長王蘭心（左4）都與會與各婦團代表互動。（謝瓊雲攝）

彰化夢想管上午舉辦女力團體組織培訓課程與培力活動。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府24日在彰化夢想館一連舉辦兩場培訓培力活動，彰化縣長王惠美特別出席，與參與婦女團體互動，期勉靠女人撐起半邊天的現代社會，婦女朋友們能積極走出家庭、參與社會，並持續自我學習成長。

兩場活動包括「彰化縣婦女團體組織能力培訓」，邀縣內婦女團體座談研習，強化加強婦團運作、服務婦女業務、性別平等落實各項理念的認知；「婦女社會參與暨成長培力活動」則是安排烘焙、染布、版畫等學習課程，在紓壓的活動中，還不忘進行婦女福利權益及性別平等意識宣導。

王惠美表示，當今社會女人已撐起半邊天」，如何讓女性的女力充分發展很重要，針對婦團組織幹部進行相關培訓，希望透過他們的力量逐步擴展至26鄉鎮市，也讓婦女權益向下扎根，不論在就業或投入公益，都能更有組織性地替地方做更多事。

王惠美說，彰化夢想館也具備培育失業或家庭主婦第二專長的任務，這次邀請在地方基層深具影響力的婦女朋友，透過組織培訓能夠保障婦女權益，幫助更多需要幫助的婦女朋友；也安排第二專長相關課程培訓，幫助弱勢婦女建構新人生。

社會處長王蘭心表示，女性權益與性別意識推動一直是縣府施政目標，「彰化夢想館」打造性別友善的服務空間，辦理性別影展、性別平等社區宣導師資種子培訓等方案，教民眾將性別平等觀念實踐在日常生活中；南彰地區據點在「田中區婦女中心」提供婦女朋友學習成長課程及相關福利服務。

王蘭心說，縣府也開辦「婦女學苑計畫」，結合縣內各婦團及社區，舉辦婦女教育課程，宣導性別平等意識，努力營造性別友善的幸福好城市。詳情可至彰化夢想館FB粉專查詢。

(中時 )