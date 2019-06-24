彰化縣政府24日在彰化夢想館一連舉辦兩場培訓培力活動，彰化縣長王惠美特別出席，與參與婦女團體互動，期勉靠女人撐起半邊天的現代社會，婦女朋友們能積極走出家庭、參與社會，並持續自我學習成長。
兩場活動包括「彰化縣婦女團體組織能力培訓」，邀縣內婦女團體座談研習，強化加強婦團運作、服務婦女業務、性別平等落實各項理念的認知；「婦女社會參與暨成長培力活動」則是安排烘焙、染布、版畫等學習課程，在紓壓的活動中，還不忘進行婦女福利權益及性別平等意識宣導。
王惠美表示，當今社會女人已撐起半邊天」，如何讓女性的女力充分發展很重要，針對婦團組織幹部進行相關培訓，希望透過他們的力量逐步擴展至26鄉鎮市，也讓婦女權益向下扎根，不論在就業或投入公益，都能更有組織性地替地方做更多事。
王惠美說，彰化夢想館也具備培育失業或家庭主婦第二專長的任務，這次邀請在地方基層深具影響力的婦女朋友，透過組織培訓能夠保障婦女權益，幫助更多需要幫助的婦女朋友；也安排第二專長相關課程培訓，幫助弱勢婦女建構新人生。
社會處長王蘭心表示，女性權益與性別意識推動一直是縣府施政目標，「彰化夢想館」打造性別友善的服務空間，辦理性別影展、性別平等社區宣導師資種子培訓等方案，教民眾將性別平等觀念實踐在日常生活中；南彰地區據點在「田中區婦女中心」提供婦女朋友學習成長課程及相關福利服務。
王蘭心說，縣府也開辦「婦女學苑計畫」，結合縣內各婦團及社區，舉辦婦女教育課程，宣導性別平等意識，努力營造性別友善的幸福好城市。詳情可至彰化夢想館FB粉專查詢。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。