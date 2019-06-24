前金錢豹酒女3年前與簡姓前經紀人在酒吧喝酒後，再去KTV續攤，簡男撿屍帶回住處性侵。女醒來發現全裸躺在簡男床上，驚愕詢問「發生何事？」，簡男回應說：「妳尿床」等語敷衍，女不甘受辱報案遭性侵，簡男否認，辯稱自然合意，一審判簡男徒刑3年2月。簡男上訴後認罪，與被害人和解，二審改判2年徒刑，緩刑5年，義務勞務及法治教育等。

判決指出， 曾在台中市金錢豹等酒店上班的女子，為幫男友開店，在2016年8月間找錢酒店簡姓經紀人討教，兩人認識7、8年之久，交情不錯，女子開車帶簡男到1家酒吧聊天，簡提議再找其他朋友到KTV續攤，女子喝不少酒而醉倒。

簡男見女子醉得不省人事，趁機將不省人事的女子載回自己的住處，自車上揹她其進社區大門，攙扶回家性侵得逞。女子醒來發現自己裸體躺在簡男床上，而且床單濕濕的，她錯愕詢問「發生何事？」，簡男回應說：「妳想上廁所，自己脫衣褲後，來不及尿床上。」

女子雖仍有醉意，但趕緊逃離簡男家，找到自己的車子回家。女子返家酒醒後，認為被簡男性侵，打電話向男友哭訴，男友建議提告。

簡男到案時，先是否認，辯稱女子意識清楚、自己走上樓，兩人沒有發生任何關係，但法官勘驗大樓監視器，發現簡男將女子從車內拖拉出來後，揹著她搭乘電梯回家，顯然女子已醉得毫無知覺。簡男才坦承兩人發生性關係，。

法官認為女子意識根本已經模糊，簡男趁她酒醉後無法辨識之際，而與她發生性關係，還毫無悔意狡辯卸責，依乘機性交罪判簡男3年2月徒刑。

簡男上訴後認罪，與女子達成和解。台中高分院審理後，撤銷一審判決，改判簡男2年徒刑，緩刑5年，須在判決確定2年內提供120小時的義務勞務，並參加法治教育5場，且緩刑期間付保護管束。

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(中時 )