道奇菜鳥威爾史密斯(Will Smith)寫下新紀錄了，雖然不是他個人的紀錄。24日史密斯敲出再見轟以6-3打敗洛磯，讓道奇連續3場都憑菜鳥擊出的再見轟獲勝，這是大聯盟史上第一次出現這情況。事實上，連續兩場菜鳥再見轟的紀錄也是道奇創的，畢竟誰會像他們把「絕殺」的機會做給菜鳥呢。

威爾史密斯當天早上才從3A被叫到大聯盟，下午就創了紀錄。9局下半雙方3比3平手，貝提(Matt Beaty)先安打上壘，兩出局後又一個保送上壘，這時輪到投手打擊，因此史密斯就上去代打。他讓過第一球之後，逮到偏高的滑球打到中外野牆外，成為致勝英雄。

Remember when the #Dodgers were the first team in MLB history to have rookies hit walk-off homers in two straight games? That’s so yesterday. pic.twitter.com/g5K4mwlS4Y — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2019年6月24日

道奇連續演出「小鬼當家」的戲碼，前兩場敲出再見轟的是貝提、佛度戈(Alex Verdugo)，賽後不忘跟史密斯合影留念。道奇前田健太7局失2分好投，不過1分領先很快被中繼投手花掉，勝投給終結者簡森(Kenley Jansen)接收。最嘔的是洛磯，3連戰被橫掃，而且都輸在菜鳥手上，雖暫居國西第2，卻被道奇遠遠甩開13場勝差。

(中時電子報)