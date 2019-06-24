國民黨總統初選即將舉行，根據台灣民意基金會最新民調，在黨內互比五人競爭中， 目前郭台銘以兩成九支持度稍佔上風，第二名是朱立倫，韓國瑜則居第三， 周錫瑋和張亞中苦戰中。

國民黨總統初選首場「國政願景電視發表會」25日登場，預計7月8日至14日進行民調，15日正式公布最終出線的人選。

台灣民意基金會今天召開記者會公布6月17-18日執行的最新民調，在黨內互比民調方面，在二十歲以上台灣成年人中，29％支持郭台銘，26.7％支持朱立倫，26.4％韓國瑜，2.3％周錫瑋，0.5％張亞中，12.8％尚難決定，2.2％不知道。

基金會董事長游盈隆表示，雖然韓國瑜造勢看來相當成功，但根據民調，國民黨內目前是以郭台銘稍居上風29％，前新北市長朱立倫和高雄市長韓國瑜兩人則以0.3個百分點的差距不分上下。至於韓國瑜聲量這麼高但支持度卻下滑，這方面值得進一步研究。

在年齡層方面，朱立倫在24歲以下選民稍占上風；郭台銘在25歲以上、50歲以下的選民明顯有優勢；韓國瑜則是吸引50歲以上年長者青睞。

若以政黨認同來分析，在國民黨支持者中，韓國瑜獲五成六國民黨認同者支持；郭台銘獲25％的支持度，朱立倫僅有15％，在中性選民中，郭台銘獲30％支持，朱立倫為24％，韓國瑜為25％；在民進黨支持者中，有33％支持郭台銘，朱立倫也有37％的支持度，而韓國瑜僅有6.9％。

游盈隆認為，韓國瑜最後能不能在初選中脫穎而出？從目前的民調來看，不確定性愈來愈高，韓在近半年來在台灣受歡迎程度出現巨大變化，從去年1124韓當選時如日中天到現在，和半年前的蔡英文情況相似。

但他說，必須肯定的是，韓的群眾魅力和造勢能力無人能及，是否能有效提升競爭力，還是強弩之末仍是疑問，至於郭台銘則有一搏的機會，朱立倫也不能說已確定出局。

(工商 )