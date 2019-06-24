高雄市長韓國瑜日前在造勢場合中提及，行政院前院長張善政曾撥款200億幫助台南震災，「救災不該有政黨之分」，未料卻引發不小爭議。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，張善政當年確實批了「安家固園」專案計畫，不算「只是構想」，但後續民進黨接手執政，520之後，沒有執行計畫，也是事實。黃感嘆表示，「台灣的民主，還剩下什麼」？他說他真心覺得悲觀。

韓國瑜日前曾表示，張善政提到台南市0206地震造成217人死亡，且獲得200億元補助，還說2015年台南登革熱造成200多人死亡。對此，台南市長黃偉哲23日表示，這兩個訊息都嚴重錯誤。韓國瑜昨晚則在臉書分享張善政重申已核准200億預算的影片，對於登革熱死亡人數口誤則致歉，並強調「防疫不分藍綠」。

對此，黃暐瀚稍早在臉書發文指出，從1996年台灣第一次民選總統開始，到現在已經整整23年。台灣人手握總統直選的大權，權力雖大但卻只握一天，「選舉當天你是老闆，選舉隔天，變成僕人」。他認為，照理說，民主應該是讓台灣變得更好，但大家捫心自問有嗎？

「光是一個2016年台南大地震，政院編兩百億幫助台南災後重建一事，就可以各說各話」。黃暐瀚指出，張善政當年確實批了「安家固園」專案計畫，不算「只是構想」，但後續民進黨接手執政，520之後，沒有執行計畫，也是事實。但黃認為，「不繼續執行計畫」跟「根本沒有計劃」，怎能算是相同？就像訂了婚後，沒有結婚，難道婚前的交往，也能一筆勾消，當作從未發生？

黃暐瀚感嘆表示，政治「各說各話」，眼前的台灣，越發的對立，越發的不團結。他直言，台灣的民主，還剩下什麼？他真心覺得悲觀。

(中時電子報)