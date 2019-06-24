去年9合1大選併公投舉行，因動線設計不良等問題引發民怨，因此日前在民進黨政府的強力推動下，公投法修正案日前於立法院三讀通過，其中重大修正為公投將與大選脫鉤，對此，去年獲得超過7百萬同意票的婚姻定義公投領銜人游信義批評，此次的公投法修正再次把公投關入鐵籠，未來公投的舉辦及通過，將會難上加難。

游信義表示，公投每兩年才辧一次，並且與大選脫勾，更在8月第四個周六，正值開學及颱風最頻繁的季節舉行？他痛批，這種立法根本就是刻意讓往後的公投無法成立與進行，且更浪費辦選舉的行政資源。

針對政府通過「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，游信義指出，政府為什麼獨厚748解釋文要求的同性婚姻法案？為什麼其餘的公投結果都置之不理？這是一個極度自私、偏見、不把人民合法意志當一回事的獨裁政權。不應讓這種假「民主進步」、「民主自由」、「愛台灣」、「台灣價值」之名而真獨裁的政黨繼續執政，否則將是台灣的災難。

(中時 )