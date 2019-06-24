桃空職工副理事長廖以勤(右一)率隊前往桃園機場慰問地勤人員。（陳麒全攝）

一名長榮空服員在臉書發文諷刺地勤長相。(圖翻攝自PTT)

長榮空服員罷工引發會外戰，日前媒體報導，一名地勤在罷工現場高喊：「不爽做我來做！」引起各界關注，還被媒體封為「正妹地勤」，後來有網友搜出，該名地勤其實只是實習生。一名長榮空服員因此在臉書發文諷刺「現在什麼牛鬼蛇神都能叫正妹…照照鏡子吧！你以為你這張臉能考上空服員嗎？」

日前因長榮地勤怒批罷工空服員「不爽做回家當媽寶」，引發空姐不滿，一名長榮空服員在臉書發文揶揄「現在什麼牛鬼蛇神都能叫正妹了耶！記者的眼睛我確定是瞎了，而且我本來94我媽的寶貝啊~Btw照照鏡子吧！你以為你這張臉能考上空服員嗎？」

不料空服員批評地勤長相的貼文被轉發到PTT，有網友以「空姐會批評其他女生長相耶」為題表示，「原來空姐的內心世界這麼xx還會上網批評其他同事長相耶？！這樣是不是我們鄉民在搭飛機時，她們邊笑著服務邊在內心裡幫客人長相評分？！好可怕喔！！」

其他網友紛紛留言，「傲嬌又貪婪，真的很討厭」、「空姐嘴臉」、「外表長得漂亮，內心卻是醜陋」；也有網友表示「其實大家都會評論別人長相」、「不要說空姐了，台男就不會嗎？」、「正常吧！就算不是空服員也會」、「你是在大驚小怪什麼 正妹還會大便呢」；還有網友搜出空姐臉書頭像後說「好像頗正」。

(中時電子報)