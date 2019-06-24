時代力量立委黃國昌等人發起反紅媒遊行，前行政院長張善政今天表示，有紅媒就有綠媒，也就是所謂的「三民自」(三立、民視、自由時報)媒體，但過去也沒有人上街這樣搞；張善政並說，美國的華盛頓郵報、紐約時報也都有先天的立場，並非只有台灣媒體如此，只要民眾心裡有一把尺，就不會受不同媒體影響。

張善政接受廣播節目《POP撞新聞》訪問時說，所謂紅媒是講誰大家都很清楚，但稱「紅媒」若是指媒體接受中資，則是非常嚴厲的指控，如果有中資那一定要查，但反過來講，有紅媒就有綠媒，也就是所謂的「三民自」媒體，但過去也沒有人上街這樣搞，他認為反紅媒有些成分是對對岸的仇視及恐懼。

張善政說，他以前也很困擾，為什麼有三民自媒體、為什麼有紅媒，台灣還有幾個媒體可以看，所以他在google工作時就跟美國同事講，台灣的媒體沒有一兩個可看的，但他的同事說，美國也一樣，華盛頓郵報、紐約時報，有些媒體先天就是民主黨或共和黨，立場可能或左或右，他才了解原來美國也會這樣，心裡才稍為釋懷。

張善政表示，不論是紐約時報或華盛頓郵報，先天編輯立場都有傾向，但「濁者自濁、清者自清」，民眾看東西的時候心裡要有一把尺，不管看三民自或紅媒，心裡要有應對的作法，就像他的父親，從以前不關心政治新聞，現在滿關心的，後來都說媒體報導「看到不想看了」，有些媒體報導他也只看標題，不看內容，因為標題看了就知道在打什麼題目，至於其論述就沒什麼好看的。所以他奉勸民眾看媒體要有一把尺，不能被媒體牽著鼻子走。

看待反紅媒活動，張善政說，「就是讓年輕人宣洩一下」，但宣洩完了會不會有什麼影響他倒不覺得，畢竟收視媒體的民眾跟上場的人數還是差很多的。

(中時 )