時代力量立委黃國昌自今年初卸下黨主席並宣布不連任後，近日持續向各界請益，昨天與館長陳之漢在凱道舉行反紅媒遊行，動向引關注。黃國昌今（24）天明確指出，「我無意也不會參與2020總統選舉」，他已不是時力決策委員，也沒有擔任黨職，對於時代力量2020總統人選，尊重個別委員提案與決策委員會決議。

民進黨總統初選結束，確定由蔡英文總統競選連任，國民黨總統人選也將於下個月中旬揭曉，時代力量立委徐永明上週在決策委員會中提案，對於時代力量是否自提總統、副總統人選，建議應盡速召開黨代表大會，由黨代表辯論議決。

時代力量上午發新聞稿表示，目前的共識是，時力將待各方總統候選人出爐後，再用一致標準檢視政見，確保台灣主權、民主、自由是優先考量，針對徐永明提案，由於本週不召開決策會議，將延至下週會議再討論。

「我無意也不會參與2020總統選舉」，黃國昌下午在臉書貼文明確表示，自己並不是時力決策委員，也沒有擔任黨職，時力對於2020總統要做什麼決定，他毫無所悉，尊重個別委員提案與決策委員會決議。

黃國昌強調，623活動屬於所有參與及支持的朋友，是跨越黨派的公民運動，並非屬於特定黨派或個人。至於他未來動向，黃國昌重申，會在請益之旅結束後跟大家報告，目前要專注在臨時會許多重要的議案。

他坦言，「老實說，我覺得很累，可以拜託各方大德放我一馬，讓我好好做事，不要再利用我進行各種政治操作」。

他吐露，「真的是受夠了」，一早開始忙，從追擊菸捐貪污弊案、到《法官法》協商、到大法官同意權審查公聽會，根本沒有時間停下腳步。剛剛回到辦公室，收到朋友來訊，說謠言滿天飛、一堆人在帶莫名其妙的風向，聽完簡直要吐血。

(中時 )