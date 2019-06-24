社子島自救會24日持續發動陳抗，無獨有偶，台北市文資會昨天審查社子島20處建物文化資產價值，但事前卻沒有將會議資訊公開，且表訂會議時間僅75分鐘，引發外界不滿。文資審議委員會主席李乾朗認為，如此倉促就想決定文資身分，難以對社會交代，決議審議暫緩，擇期再開。

社子島開發在即，但去年進行環評時，北市府遭爆為趕進度遺漏文資普查，台北市長柯文哲緊急下令補做，當時預估普查時間要一年半，但文化局只花3個月就交出期初報告，且火速將20個案子一口氣送進文資會審議，程序潦草且會議資訊不透明，遭質疑「跑流程做樣子」。

文資指定影響都市計畫後續的審議，更可能讓開發期程延宕數年，目前社子島地區已公告5處歷史建築，為全盤考量社子島開發案，北市府今年3月委託台科大辦理「台北市社子島地區文化資產普查計畫」，初步選定20處建物，評估後8處具備文資價值。

但文資委員經討論後認為，市府直到會議上才提供社子島20處建物的詳細資訊，根本無法短時間讀完，有委員更直言「根據文資法，調查報告要先公開」，至少要在前幾日就看到書面資料才能全面了解，決議審議暫緩。

現場也有不少居民登記發言，不滿文化局會勘未事先通知，會議時間也沒有公開透明，「如何讓關係人準備旁聽、登記發言？」但文化局澄清，文資小組會勘依法只通知土地與建物所有權人，王惠君則表示跟20處建物的家族都訪談過，時間雖然很短，但每一棟都是走路親自走過，絕非走馬看花。

文化局長蔡宗雄會後受訪時補充，因為社子島文資範圍很大，調查是一波一波進行，王惠君主持的計畫是挑出有共識的部分，會再與王惠君團隊討論，將研究報告公開。

(中時 )