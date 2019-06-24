一名竹科男在每天下班的路上，多次遇見一名RV騎士，某日RV後座多了名穿白裙的妹子，讓竹科男忍不住想上去打聲招呼，只不過過個彎紅燈停下來，眼前景象竟讓竹科男連大氣都不敢喘，究竟發生了什麼事？

一名網友在臉書社團《靈異公社》發表《山路有事不分早晚》一文。原PO說自己幾年前在竹科工作，由於園區上下班時間都差不多，會騎車走同條路的也就那些人，加上紅燈多，停下來時他都會東看西看，認得的人、車也都有明顯的印象。

某天夜班下班的路上，原PO載著女友返家，沿途經過青草湖夜市後，幾個彎後就會經過一片小山，因為彎道騎起來很舒服，原PO說自己總愛把車壓的很低，還能換來女友緊緊的擁抱。就在兩人有說有笑的時候，「咦～又是那台RV，每次看到他，他也是很敢衝，這次還載了個妹捏！」。

原PO心想，之前都沒看過這個人載妹，等等到下個紅燈來去恭喜他一下，恭喜他脫魯順便認識認識。出彎後眼看前面路口就是紅燈，但此時原PO卻一點也不想靠近那台車，後座女友更突然抱著他不說話。

綠燈亮起，原PO放慢車速遠離那台機車。「嗯...我不知道我是不是眼花ㄟ」，原PO跟女友說：「他剛剛後面不是載一個女生，我沒看花吧？還穿白色的裙子啊」。

此時女友用力推了原PO一下說：「不要說了！」，原PO問：「妳也有看到吧？怎麼可能過個彎人就不見了？！」女友淡淡的回：「我也有看到，知道是什麼就不要說了...」。

原PO表示，當時是早上8點，也有出太陽，竟然這樣也能遇到，還好當時有女友，依照他的顏值跟帥車、車技...，可能上的車不是前面那台RV，而是他的胖紅了。

(中時電子報)