張姓男子今年春節期間投宿背包旅館，見隔壁床位的女子熟睡，竟在凌晨5時許，伸出狼爪，撫摸被害女子大腿、小腿和陰部直到女子驚醒。士林地院審結，被害女子作證，堅持不願和解，下次開庭也不用再通知她，表示至今仍無法釋懷，法官衡量被告坦承犯罪，判處有期徒刑7月，緩刑2年，期間交付保護管束並向公庫支付20萬，可上訴。

今年2月12日，張入住北市大同區一間青年旅館，其中有床位是給背包客暫住一宿，僅以以木製隔板以及門簾隔開，並無門鎖或封閉床位。張見隔壁床位女子到凌晨熟睡，竟自門簾下方伸手到隔壁床位，從小腿往上撫摸直至陰部，直到女子感覺不舒服，驚醒後報警。

張在偵查時辯稱，當時半夢半醒之間，誤以為隔壁床位是自己的太太，法院傳喚被害女子訊問，女子說自己心中一直存有陰影，希望法院不要再傳喚她作證，不願再提及不愉快的經驗。

張後來在法院坦承犯行，但仍沒有與被害人達成和解，法官依乘機性交猥褻罪判處有期徒刑7月，緩刑2年並交付保護管束，還要繳交公庫20萬。

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(中時 )