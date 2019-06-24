長榮罷工進入第5天，參與罷工的空服員24日在罷工封鎖線內高喊口號。（賴佑維攝）

長榮空服員罷工進入第5天，桃園市空服員職業工會，為了讓罷工成員有足夠休息時間，23日晚間11時起，改成3班制輪班，每班僅8小時，將從晚間11時到早上7時、早上7時到下午3時、下午3時到晚間11時。

空服員職業工會理事蘇倍儀表示，主要是考量會員的體力，加上最近氣候不佳，不管是下雨，或者是炎熱，都相當消耗體力。希望透過輪班間隔縮短，讓會員更有彈性的方式休息，再回到現場。

另外因為南崁雨勢不斷，24日早上開始，罷工封鎖線鋪上棧板，希望罷工成員不要在溼透的地上罷工。

(中時 )