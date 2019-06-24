調節體力 長榮罷工空服員改3班制 16:562019/06/24 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長榮罷工空服員24日在罷工封鎖線擺設棧板，墊高地面，避免在溼透的地面上行走。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 長榮罷工進入第5天，參與罷工的空服員24日在罷工封鎖線內高喊口號。（賴佑維攝） 長榮空服員罷工進入第5天，桃園市空服員職業工會，為了讓罷工成員有足夠休息時間，23日晚間11時起，改成3班制輪班，每班僅8小時，將從晚間11時到早上7時、早上7時到下午3時、下午3時到晚間11時。 空服員職業工會理事蘇倍儀表示，主要是考量會員的體力，加上最近氣候不佳，不管是下雨，或者是炎熱，都相當消耗體力。希望透過輪班間隔縮短，讓會員更有彈性的方式休息，再回到現場。 另外因為南崁雨勢不斷，24日早上開始，罷工封鎖線鋪上棧板，希望罷工成員不要在溼透的地上罷工。 (中時 ) #罷工 #空服員 #11 #體力 #休息 也許您會感興趣 推薦閱讀 空服員罷工 工會轟長榮協商毫無誠意 15:452019/06/20 生活 空服員罷工全文 「盼政府看到勞工與財團資源分配的巨大差異」 19:112019/06/20 生活 空服員工會宣言：讓台灣朝向一個更有尊嚴的時代 19:112019/06/20 生活 空服員罷工 長榮客服：空服員應該面對旅客 02:492019/06/21 社會 長榮罷工 國民黨：交通部應盡快助勞資雙方重啟協商 16:162019/06/21 政治 空服員下機狂歡？空姐曝暗黑真相 17:422019/06/21 生活 長榮空服員：長官別施壓逼回去上班 16:202019/06/22 生活 滯外空服拒簽不罷工同意書無法回國？長榮勞資互咬 12:512019/06/24 生活 賴正鎰：應修法取消職業工會罷工權 明訂預告期 13:392019/06/24 財經 空姐酸「正妹」地勤：這張臉考得上嗎？ 15:142019/06/24 生活 生活熱門新聞 華航空姐日記曝光 網怒馬上退追 - 生活 空姐酸「正妹」地勤：這張臉考得上嗎？ - 生活 不只補新血！長榮史上第一次 招募男空服員 - 生活 快評》長榮加速清場 空服員得想好退路 - 生活 - 中時 罷工拖久勞資誰最慘？他一句話突破盲點 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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