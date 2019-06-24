兒福聯盟今天公布「2019年弱勢兒少長假閱讀與生活困境檢視」報告，發現有42.6％的偏鄉弱勢童在長假期間「沒有任何活動或照顧安排」，77％的偏鄉童在長假時零閱讀，因此，兒盟透過補助偏鄉學校開設夏令營等，讓這些偏鄉童的暑假不再空白一片。

據兒盟統計，23.1％的孩子在長假時經常一人在家悶著，超過9成不會寫功課或補習，還有51.4％的孩子有「長時間看電視、使用手機或電腦」等問題，兒盟表示，相較於一般家庭大多安排孩子在暑假期間上安親課輔、營隊活動甚至出國旅遊，弱勢孩子們的暑假生活相對貧乏。

位於苗栗偏鄉的烏眉國小楓樹分校是今年受兒盟補助的學校之一，該校老師徐偉綸表示，孩子在暑假往往是騎腳踏車、呼朋引伴、釣魚等，為了讓孩子能在暑假學到新事物，今年透過兒盟的計畫辦理夏令營，除了有學科指導課程外，還有如版畫創作、棒球、科學閱讀等課程，希望讓孩子有個不一樣的暑假。

兒福聯盟執秘黃韻璇表示，據研究指出，孩子們的標準化測驗結果相較於放暑假前至少會減退1個月以上，而閱讀方面，弱勢孩子的能力流失遠超過中產階級的孩子。因此，兒盟除了在暑假期間提供物資外，更開設課程，讓偏鄉學童也能有豐富的暑假生活。

(中時 )