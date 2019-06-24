台灣大車隊為員工創造歡樂親子時光，現場大小朋友溫馨體驗野餐樂趣。圖：業者提供

大車隊總經理李瓊淑期待讓所有員工感受幸福，進而齊力將正能量傳遞給司機。圖：業者提供

台灣大車隊邀請現場手牽手、心連心合作完成多項團隊趣味挑戰。圖：業者提供

全國計程車業第一品牌「台灣大車隊」，為協助員工打造兼顧職場和家庭的幸福生活，2019集團家庭日「台灣大車隊幸福樂派對」於6月23日盛大舉辦，邀請約600位員工及其眷屬一同體驗親子野餐樂趣，並於現場用手印與簽名共創團結之樹，期許齊力將品牌的幸福溫度傳遞給每位司機，以人及服務為本的理念，攜手為廣大乘客創造更多服務感動。

大車隊每月載客人次高達1,000萬，全台車數突破21,000輛，安全、舒適、貼心的品牌形象深植人心，大車隊強調人性化管理，提供具市場競爭力的薪資水準、發展良善的學習性工作環境，並注重工作與生活的平衡，從身心靈健康的關懷與推動，建立和員工心同在的幸福企業。

大車隊已連續第五年獲得勞動部工作與生活平衡補助計畫，用心規劃全方位的員工福利制度，除一般常見類別外，還有多樣化的健康與紓壓講座、員工關懷與協助課程等特色項目照顧員工身心靈健康，亦不定期籌辦戶外親子活動，協助員工於忙碌工作之餘能兼顧家庭和生活，而堪稱企業內部年度最大盛事的集團家庭日。

今年在綠意盎然的三重疏洪荷花公園，盛大舉行歡樂野餐派對，吸引員工及眷屬們齊聚一堂，向來注重且持續投注公益關懷不遺餘力的台灣大車隊，不僅精心準備美味的喜憨兒麵包餐盒，現場還有神奇小丑折氣球、人氣玩偶帶動跳及機器人氣墊溜滑梯等豐富驚喜活動與設施，大小朋友歡笑聲連連，共譜美好又珍貴的親子回憶。

大車隊也於今年集團家庭日舉辦各式團隊趣味競賽，邀請現場手牽手、心連心合作完成多項挑戰，更帶領眾人以手印與簽名打造團結之樹，使每位員工深切感受到自己是公司的重要一份子，台灣大車隊集團董事長林村田表示：「台灣大車隊將所有成員視為珍貴的家人，我們關心並尊重每一位員工和司機，持續設計更體貼且完善的員工福利內容，期待藉此增進同仁的幸福感，提升大家的工作熱情與活力，進而將這樣的正能量傳遞給司機，從上而下共同提升整體服務品質與乘客滿意度，讓所有員工和司機都有更多的能力照顧好自己及其家人。」

有感於台灣計程車運將對家人感受極為重視，台灣大車隊今年1月也曾舉辦暖心舉辦司機家庭日，總公司化身熱鬧非凡的迎春園遊會，平時忙碌的隊上司機大哥和大姊們，紛紛把握機會帶著親愛家人共襄盛舉，現場近千人開心品嚐大腸包小腸、大甲乾麵、義式披薩、大阪燒等多種國內外經典美食，為讓司機們都能與全家大小一起快樂迎新年，不但將過年必逛的年貨大街搬進現場，台灣大車隊集團董事長林村田、及總經理李瓊淑等多位長官也到場，在春聯上寫下對司機們的滿心祝福並與司機及其家人們零距離談天互動，現場還有為小朋友量身打造有趣的樂園小火車、賓果遊戲、與造型氣球，以及美味健康的彩田友善農作有機米愛心義賣活動，全心替上百個計程車運將家庭創造幸福難忘的一天，更令隊上所有司機們成為親人的驕傲。

台灣大車隊將司機視為和員工同等珍貴的資產，打造名副其實的幸福企業，從將車隊企業化經營，實現照顧司機的品牌初衷，不僅每年固定舉辦司機家庭日，近年來還攜手凱基銀行推出香蕉分「小黃運將信貸專案」，滿足司機們生活中各式緊急資金需求，同時協助駕駛建立銀行信用；此外，台灣大車隊集團旗下「金讚汽車保修」亦以平實的價格，並與國際知名品牌固特異合作推出頂級的服務與產品，提供旗下計程車司機一個保養愛車的優質選擇。

另加上幫助便捷管理工作收支的「隊員卡務APP」，以及台塑加油優惠和團體意外險等，跳脫產業框架，建立業界最全面且友善的運將福利資源，成功強化司機對品牌的黏著度與歸屬感，進而將服務的熱忱與溫度於第一線帶給全台千萬乘客，創造服務價值鏈的良性循環，引領台灣計程車產業品質再升級。

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