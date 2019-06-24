對於群眾上街抗議媒體，高雄巿長韓國瑜24日回應認為，媒體有她滿足民眾知的權利，今天也有很多媒體、網路抹黑韓國瑜，怎麼群眾不去反映這個？他覺得民主自由社會，媒體也有她的巿場，上街抗議已經侵犯第四權。

韓國瑜24日在新莊高中與模範生及巿長獎畢業生生合影，活動前他受訪表示，民眾可以表達他的意見，媒體也有她滿足民眾知的權利，每一個媒體在經營的時候，都會對海內外的民眾負責，所以上街對媒體抗議，他覺得非常不妥。

他也提到，台灣很多的電視媒體跟網路，對於韓國瑜很多是不公平的，那為什麼群眾不去反映這個？他呼籲，抹黑韓國瑜這一條產業鏈，能不能考量一下周休二日，星期一到星期五抹黑就好了，星期六、星期天休息一下。

他說，民眾如果覺得媒體太偏頗，也應該對於抹黑韓國瑜的媒體提出強烈的抗議。他同意上街抗議已經侵犯媒體的第四權，因為媒體有監督的權利，民主、自由的社會，除了人民可以表達意見，媒體也有它的巿場，人民會判斷、自己決定。

(中時 )