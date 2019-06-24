高雄市長韓國瑜日前在造勢場合中提及，行政院前院長張善政曾撥款200億幫助台南震災，「救災不該有政黨之分」，未料卻引發不小爭議，行政院更回擊韓國瑜說法是烏龍說法。對此，前行政院長張善政表示，「公文是我批准的」，行政院的說法是不是在發假新聞？

高雄市長韓國瑜日前在台中造勢舞台提及，0206台南地震，中央補助地方200億，也談到2015年台南登革熱死亡200多人，對此，台南市長黃偉哲23日出面澄清，強調錢行政院長張善政說的200億，是土壤液化部分，並未實施，且韓國瑜說的登革熱死亡人數也錯誤。而行政院更回擊，所謂2016年台南大地震行政院撥款200億元，是烏龍說法。

韓國瑜23日深夜臉書發文，分享張善政重申已批核200億預算的影片，但對於口誤說錯登革熱死亡人數致歉，強調只是希望大家聚焦在一個重點上：「防疫不分藍綠」。

張善政在臉書發文表示，行政院昨天晚上發布新聞稿，說我提出匡列200億，僅止於構想階段，他想請問，你們這樣的新聞稿是否才是在散佈假新聞？

張善政指出，200億元安家固園專案，是當時因應台南大地震所編列，是給各縣市政府可申請老舊結構健檢補強還有土壤液化檢查之用，確實是不限台南運用。但當時他明明白白，確確實實在公文上批示「同意」並且還寫上「未來執行時應滾動修正」，就是要給蔡政府彈性運用，但蔡政府視而不見，並沒有續推。

張善政更指出，韓國瑜的講話重點是『救災不分藍綠』，可這點行政院卻沒有反駁，是默認了嗎？他想反過來問民進黨政府，為什麼你們接手後，安家固園專案可以去照顧所有縣市的老舊建築的健檢和補強，你們為什麼不做？你們難道不怕有一天又來了一個大地震，讓很多老舊建築損毀，造成人命的損傷嗎？請民進黨政府給大家一個解答！

(中時電子報)