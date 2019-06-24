今年教育部對外華語教學能力認證考試5月31日截止報名，共計1864人報名，准考證今（24）日寄出，筆試將在7月27日（六）在台大校總區普通教學館舉行；口試在7月28日(日)在台大外語教學暨資源中心舉行。

今年對外華語教學能力認證考試報名的1864人，其中報考筆試科目「國文」1053人、「漢語語言學」1474人、「華語文教學」1158人、「華人社會與文化」1410人、口試科目「華語口語與表達」1321人。

教育部表示，筆試科目均含選擇題及非選擇題，其中選擇題答案卡必須使用2B鉛筆畫卡、橡皮擦擦拭作答，若不以2B鉛筆畫卡或擦拭不清，將不為讀卡機接受。非選擇題限用藍、黑色鋼筆或原子筆作答，禁止使用鉛筆，違反者一律不予計分。

此外，口試科目作答方式是以口說經錄音機錄下，特別提醒試題卷上不得書寫任何文字或符號，違者依規定扣分。

教育部說，有關試場座位分配情形，詳細資訊已列印於准考證，如考生於7月8日前尚未收到准考證者，可洽台大教務處研究生教務組(02-33662388轉417)；准考證遺失者，可於考試當日考試開始前，持身分證明文件及照片向考場試務中心工作人員申請補發。

教育部提醒，有關准考證編號、試場查詢，即日起可於「2019年教育部對外華語教學能力認證考試報名系統」

查詢。應考者得於7月26日下午3時以後前往試場查看座次，請考生於考試當日準時於指定試場應試。

(中時 )