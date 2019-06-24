24歲的林姓超商店員，利用值大夜班無人之際，多次偷用店內設備為自己的悠遊卡儲值1636元；友人來訪，還拿店內材料泡製珍珠奶茶請客；菸癮來了，就拿架上香菸抽，並從倉庫取走浴巾，簡直是將「超商當他家」。台北地檢署依業務侵占、背信罪嫌起訴林男。

起訴指出，林男今年1月受雇於北市中山區某超商擔任店員，負責整理貨物、為顧客結帳，卻在1月23日、26日、27日，6度「監守自盜」，利用店內悠遊卡儲值系統，為自己的悠遊卡儲值，金額共1636元。

另林男在1月23日、26日凌晨，因友人來訪，竟取用店內材料泡製珍珠飲料各2杯，供友人免費飲用；1月23日早上，拿走貨架上的香菸1包。

1月28日，店長盤點時，發現倉庫內庫存的1條浴巾不翼而飛，遂調閱店內監視器，發現林多次侵占店內貨品犯行，遂報警處理。店家估計林男侵占物品金額逾2000元。

(中時 )