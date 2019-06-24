空服工會罷工進入100小時，長榮航空罕見在股東會後連拋多記殺球，從反控工會製造假新聞、預告公布7月取消航班，到招男性空服員，甚至挑明底線「勞工董事、禁搭便車、日支費調整」統統不讓，已有加速清場的味道。

不知道是湊巧還是無心，624這天是華航罷工三周年，長榮剛好這天也在罷工。股東會迅速開完，在能夠直接對嗆董事長的絕佳場合，工會卻自己「棄權」，某種程度就跟把勞工董事放進協商一樣，自始沒搞清資本市場運作。

協商講的是誠意，但更重要的是實力。工會不管社會眼光，想演出突襲秀，就是認為長榮撐不住這種攻擊，卻忽略了長榮不是華航，很難靠政治力解決，只要股東願意，根本沒有絲毫讓步空間，最後就比誰的拳頭硬。

唯一能動用的，大概就是輿論。相較於機師工會以飛安、過勞當作訴求，空服員的飛安成分低，在爭取日支費等調增時更得更兼顧情理，而非「因為華航給150」，在論述時更要說得出所以然，而非像協商當天，連答都答不出來。

工會確實不夠認真，但不是不清楚弱點，所以在4天後於臉書放上「150怎麼來的」。不放就算了，一放就被打臉，直接被網友打臉中央政府出差標準，應該扣除7成住宿，換言之這說帖根本是豬隊友，只是坐實工會的漫天喊價。

套句長榮航空總經理孫嘉明說的話，「書讀到哪裡去、你們都這麼好騙嗎？」如果工會連150元怎麼來的都說不清楚，為什麼空服員們會傻傻相信，這場罷工能夠成功？

看看工會，如今已陷入自食其果的窮途末路，聽不見忠告，把意見不同的聲音全歸為假新聞，到日支費說明，都被網友轟得體無完膚，如今也只能喊「加油、團結」。

面對長榮「賠不足惜」的態度，甚至後天就要把7月航班取消時間公布，選擇權回到工會，要不乖乖繳械、把帶出來的空服員帶回去上班，要不繼續焦土策略，抗爭下去。

只是隨著長榮已捱過「最慘的72小時」，開始能好整以暇應對後罷工時期的各項難題，如果工會要繼續，看起來除了持續靜坐外，已無制衡武器，這是最殘酷的現實。

工會當然可以激情、可以繼續喊團結，但如同團結晚會上登上3層高的工會代表，宣布要到勞資達到共識才下來，但卻提前回到地面。如何退場是藝術，空服員得想好退路。

(中時 )