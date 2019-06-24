基隆市測速機第二名「明德二路（20K＋442）南向處」4077件。（張穎齊翻攝）

警方將不定時、不定點在易超速路段實施測速取締勤務。（張穎齊翻攝）

「機王」看這裡！基隆市警察局今年1月起至5月止，固定式測速照相已舉發4萬3856件，其中固定式測速照相儀測得超速違規前3名處所中，第一名「台62線3K＋290東向處」就有7247件，第二名「明德二路（20K＋442）南向處」4077件，第三名「新台五路五堵橋頭處」3656件。

基隆市警局交通隊表示，警方今年1月起加強速度管理，期望以測速照相降低事故發生，自今年1月起至5月止，固定式測速照相已舉發4萬3856件，手持移動式雷射（達）測速照相舉發也達4745件。

交通隊提醒，基隆市警察局實施測速照相路段，均屬易肇事路段，鑒於暑假將至，各分局及交通警察隊採將不定時、不定點在易超速路段實施測速取締勤務，請各位家長務必多關心青少年暑假活動，切勿因同儕邀約對汽、機車進行改裝或有競駛競速行為，避免發生交通事故，害人又害己。畢竟行車安全才是最重要。

(中時 )