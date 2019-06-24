今天是長榮罷工第5天，光是到6月底，停飛超過800航班，20萬名旅客受影響。就有人在PTT上好奇發問，到底罷工拖越久，對勞資哪方越不利？對此，有網友回文，用一句話就突破盲點，「當然是對資方不利，所以資方才會一直帶風向想讓工會覺得自己輸了」，認為工會只要扣住這2000個空服員，「長榮就只有投降一途」。

原PO在批踢踢八卦版上說道，不管輿論支不支持，工會已經成功罷工，而社會大眾也沒有任何權利要她們停止，「資方罷工損失一天3400萬，一個月10億；工會方每個空服員一個月損失就算7萬收入，2000個空服員總共損失1.4億，損失比例差不多1:7」，且罷工空服員無法解雇，只能耗在那，就算聘新人也要訓練，能上線試用也要到年底，「罷工空服員只要撐幾個月，或是跟親友借個幾萬塊撐到年底的決心，資方一定會先投降」。

但也有網友覺得原PO太天真，「長榮才不怕虧錢好嗎，你想太多了」、「長榮是整個公司負擔虧損，空姐沒收入過日子你有想過嗎？」、「幾百億換幾千人空姐夢碎，很划算又娛樂」。

(中時電子報)