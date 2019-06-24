梅雨季節來臨，全市防汛工作格外重要。台中市議員黃馨慧24日會同環保局，實地勘查台灣大道與安和路邊的側溝，發現溝內淤積滿滿汙泥與垃圾，經環保局清淤後，水溝恢復正常排水功用；黃馨慧呼籲市府全面檢視水溝除淤問題。

黃馨慧指出，日前接獲民眾投訴，指稱在台灣大道、安和路附近水溝內水靜止不流動，且疑似有垃圾等雜物堵塞，加上夏季來臨，民眾十分擔憂暴雨淹水及登革熱疫情。

今天一大早八點多，黃馨慧與環保局西屯區隊清水溝，打開溝蓋後，果然發現有樹枝，垃圾等雜物，及可能是經年累積的大量污泥，經過清淤後，已恢復水溝原有面貌及功能。

黃馨慧表示，市府每年編列預算進行防汛及疏浚工作，不能因為是看不見的政績而疏漏怠忽，因為防汛是否紮實，直接關乎民眾財產安全，不能馬虎！

黃馨慧強調，因為氣候變遷，驟雨量攀高，若大雨加上水溝或大排被淤泥及垃圾堵塞，不但會逢雨必淹，還可能滋生蚊蠅，影響環境衛生，呼籲市府積極正視溝渠清淤工作，加派人力與機具協助，保護民眾平安渡過梅雨颱風季！

(中時 )