78歲老翁劉姓男子，日前差點誤闖國道閘道，幸台中市警局第四分局警備隊巡邏經過，即時發覺，經詢問劉翁，才知道原來他迷路了，員警先將他載回分局，透過M-Police行動電腦人臉辨識系統得知他年籍資料，順利通知兒子接回，解救可能發生的危險。

日前下午4點多，台中市警局第四分局警備隊副隊長劉万源及警員劉嘉翔，巡邏至南屯交流道閘道口附近，發現78歲的劉姓老翁未注意行駛車輛即穿越閘道口，驚覺有異，擔心他誤上國道，立即將巡邏車開至其身旁，將他載至分局休息。

原來劉翁中午到住家附近的餐廳吃飯，用完餐後回家時，卻走錯方向，越走越遠，才會差點誤闖國道閘道，由於當時天氣炎熱，加上他未攜帶任何證件，也記不清家裡電話，於是先將他載回分局，透過M-Police行動電腦人臉辨識系統，查到他的年籍資料，順利通知其兒子接回，其兒子頻頻道謝，表示非常感激員警的熱心幫助。

警備隊長辛盟強表示，民眾家中若有年長老人或弱勢身障者，可於家人的衣物內放置紙條或名片或在衣物上繡上連絡電話等可供聯繫之資訊，另只要符合申請資格者亦可向台中市政府社會局長青福利科第二股申請愛心手鍊，詳情請洽社會局網站。

(中時 )