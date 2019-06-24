黃姓男子23日晚間8時許將汽車違停在西門路與中正路交叉口，引來警方盤查，他下車交付1小包毒品後突然拔腿狂奔，遭警方當街追捕壓制，在車內查獲安非他命與毒品咖啡包共400多公克，另有1把改造槍枝與19顆子彈。

29歲黃男無業，因持有毒品怕黑吃黑，隨身攜帶槍枝防身，他23日晚間8時許開車到西門路二段麥當勞對面，違停路邊等待朋友。

他違停舉動引來警方盤查，他為掩蓋車上的槍毒物品，假意配合盤查，交出1小包愷他命應付警方，卻聽到警員要以查獲毒品案附帶搜索汽車，他臉色大變，突然拔腿就逃，海安派出所年輕警員陳昱志隨後緊追，100公尺內將他逮到壓制。

黃嫌的車上被查獲改造手槍1把，19顆子彈與安非他命2包、毒品咖啡包36包、愷他命殘2包，共約400多公克。

人贓俱獲的黃嫌，辯稱查扣的槍彈已是10年前1位欠他3萬元債務的綽號「落屎仔」男子，交槍抵債而來，因為時間已久，早已忘記時間地點。至於被查獲的毒品，則從網路花了約3萬元代價，向綽號宏仔男子購得。

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(中時 )