環南市場改建案一期工程預計8月中完工，不過蔬菜攤商不滿攤位空間狹小、貨梯數量不足，上周揚言「不解決就不進駐」，北市市場處今舉辦攤位抽籤大會與說明會，攤商再度拉起抗議布條，場面一度混亂，會議無疾而終，預定7月中再舉行抽籤。

距離10月試營運僅剩3個月，環南仍有400多家菜攤遲未確定攤位，北市市場處今舉行攤位抽籤大會與說明會，現場抗議聲浪不斷，多位攤商高舉「柯文哲出門負責 」、「柯文哲強逼攤商設計不良吞下去 」布條，攤商質疑柯文哲只顧自己的政績，無視基層生計。

北市市場處現場發放問卷，若一樓有部分攤商自願搬遷到四樓營業，市場處會在四樓提供雙倍的空間，一樓攤商的使用空間才會變大，不過結果顯示，348多攤菜販裡，僅有8攤願意先安置到中繼四樓，等同協調破局。

主持會議的北市府參議、前市場處主祕王夢龍表示，環南市場共有1200多攤，目前其它業種都已抽籤完畢，僅剩蔬菜攤商尚有疑義，將進一步討論，預計於7月中旬再舉辦抽籤。

新環南市場為地下2樓、地上6樓的建築物，B2做為冰庫，B1為機車停車場，1樓為菜攤、貝類，2樓為魚、肉、家禽，3樓為加工區、冰櫃及部分攤位等，4至6樓為停車場，改建分為兩階段，預計2022年完工。

(中時 )