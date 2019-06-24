烹煮的食材全來自前一天蒐集的剩食，吃下肚暖心也暖胃。圖：萬海提供

萬海慈善基金會與中華基督教救助協會日昨合辦一場「萬海志工年度訓練—救災訓練2.0」活動，萬海慈善集結北、中、南區志工共54位，於1919食物銀行台中園區，認識「行動廚房」上的各項廚具設備之功能及操作方式，並在「行動廚房」上、園區內中央廚房烹調一餐料理，體驗災區即時供餐的任務。

這是萬海慈善志工首次操作由萬海航運捐贈20呎貨櫃改裝而成的「行動廚房」上的設備，讓「行動廚房」貨櫃有如變形金剛般再度展開。

因應台灣是全球天然災害風險最高的地區之一，為了讓發生災害時損失減到最低，1919基督教救助協會成立20年來，除在災時投入救災行動外，平時也積極推動防減災與先遣志工演練。此次志工活動，1919安排一系列專業訓練課程，為萬海志工增添救災知識。訓練分為上、下午場次，上午場次有「行動廚房介紹篇」、「行動廚房操作篇」。

1919食物銀行張謙方總監向志工們介紹1919的服務理念、導覽食物銀行台中園區、打造「行動廚房」的目的以及廚房設備等。張謙方總監表示：「行動廚房在災區扮演搜救現場後勤支援角色，目前已參與6縣市消防演練，或是到校園內進行食育體驗，這是全台灣第一台行動廚房，相當具有意義。」

萬海慈善志工們瞭解行動廚房上的各項設備後，接著為自己烹煮一餐料理，食材皆是由1919蒐集而來的剩食，各組分配到不同的食物箱後，開始發揮料理創意。萬海慈善志工陳淑純分享：「第一次看到行動廚房上的設備，麻雀雖小但五臟俱全，當用剩食煮出一道道熱騰騰的料理時，很有成就感。」另一位志工李年春說：「只能用僅有的設備做烹飪，一開始兵荒馬亂，但藉由分工討論後找出一套方式。這個烹煮體驗就如同在災區現場，必須在有限條件下解決問題。」

下午場次的課程邀請嘉南療養院王作仁秘書，分享「救災志工自我預備與調適」，詳盡說明當救災志工投入災區救援時，如何做好預備及面對災後創傷症候群的心理調適。有國內外第一現場救災經驗的王作仁秘書提及幾個重要觀念：「在災區時最重要的是自己與服務對象的安全、在救災前，必須評估自己能力與心理承受程度，因為救災除了在第一線搶救生還人口，後勤工作也很重要。當志工完成災區任務後要用祝福的心態，並讓下階段的志工能延續服務。」萬海慈善志工透過王作仁秘書的解說，建構救災基礎觀念且衡量自身能力。萬海慈善莊斐斐執行長表示：「此次訓練課程，目標是使萬海慈善志工能具備基礎知識，當未來有救災需求時，能立即動員前往災區，加入第一線行列，往後仍會不遺餘力辦理相關訓練活動。」

萬海航運善盡企業社會責任，捐贈並改造貨櫃成「行動廚房」，在1919的運作下，平日積極參與各縣市救災演練，致力於救災效能提升，並駛進校園進行食育體驗；萬海慈善長期推動志工服務，也呼籲有興趣的民眾能一同加入助人行列，一起付出讓社會共好。

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