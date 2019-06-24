民進黨彰化縣黨部主委邱建富(中)邀集立委選區4位參選人首度合體，以捍衛台灣價值、珍惜民主體制為選戰定調。左起為第一選區陳秀寶、第二選區黃秀芳、第三選區洪宗熠和第四選區陳素月，4人宣示要力拚國會席次過半。（謝瓊雲攝）

2020總統暨立委選舉，民進黨提名人選幾已大勢底定；彰化縣黨部24日邀集4名參選人首度合體，宣誓拚國會席次過半、捍衛主權獨立決心。彰化縣4個立委選區，剛好都形成藍綠男女對決局面。

民進黨籍立委參選人首度合體，包括第一選區陳秀寶及黃秀芳、洪宗熠、陳素月等3名現任立委，縣黨部主委邱建富一一為4人披掛彩帶，強調反送中遊行後，更凸顯這是一場捍衛台灣主權、言論自由的選戰；五人拿出反「九二共識」「一國兩制」「統戰利誘」「紅色媒體」標語牌一一擊破，表達捍衛台灣價值、珍惜民主體制的決心。

黃秀芳指，在立法院衛生環保委員會長期關注婦幼議題，近年一些政策也許不盡如人意，但都盡力為人民爭取最大福祉，明年是關鍵，唯有總統連任、席次過半，才會好做事。

陳素月說，2020大選關係到台灣的自由民主是否能繼續，唯有在自由民主制度下，每個人的生命財產才受保障，呼籲所有支持者歸隊、一起打贏選戰。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，民進黨執政已3年多，每到選舉前就操弄主權、統獨議題，一直扣帽子；中華民國本來就是主權獨立個國家，嘴上說要捍衛民主與自由，民進黨中央近來修改的一連串法案，如公投法，卻是民主倒退、限縮人民民主權利，或藉假新聞的主觀認定箝制言論自由。

張曼莉說，國民黨強調兩岸要和平發展，主軸在經濟，讓人民過好生活，要撥亂反正為台灣的未來導正現況。7月15日黨提名總統人選產生後，搭配立委人選打選戰，四選區都是在基層深耕服務的一時之選；相信人民的眼睛是雪亮的，3位現任民進黨立委位選區爭取到什麼建設，縣民都在看。

彰化藍綠立委選舉都進入備戰狀態，第一選區由補選勝出的國民黨柯呈枋，對上民進黨籍前立委陳進丁之女、現任縣議員陳秀寶；第二選區由張瀚天挑戰黃秀芳；第三選區國民黨前立委鄭汝芬女兒謝衣鳳挑戰洪宗熠；第四選區則是前立委蕭景田為國民黨重披戰袍，對決陳素月。

(中時 )