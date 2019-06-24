北投警分局昨進行交通安全宣導與民眾歡樂互動拍照。（北投警分局提供）

陽明山正逢繡球花季，許多遊客上山賞花打卡，北投警分局交通安全宣導團，藉此機會與民眾歡樂互動、拍照，員警頓時成為人形立牌，與民眾合影拍照，並在繡球花園內留下美麗的身影。

北投警分局表示，昨日北市府產發局舉辦「2019 竹子湖繡球花─花團錦簇 手作派對」活動，讓民眾體驗親手製作繡球花手工藝品，北投警分局也透過標語宣導「車輛禮讓行人」、「行人安全」、「拒絕酒駕」及「珍惜生命、拒絕超速」等交通安全概念，尤其是暑假期間，針對年輕機車騎士需島「山區到道路不逆向、彎道減速不貪快」的觀念。

為了強化民眾對於交通安全的重視，養成遵守交通規則變建立「路權」，北投警分局宣導團呼籲，陽明山也是自行車出遊勝地，騎乘自行車應戴安全帽，下坡應減速半形，進入彎道應先行煞車再減速，避免離心力及路面坑洞、油漬、砂石等失控衝向對向，以維護自身安全。

今年繡球花季至6月30日，僅上下最後一周，民眾可以把握時間，北投警分局呼籲，山區停車空間有限，上山賞花民眾，建議搭乘大眾交通工具前往，避免因停車空間難尋而影響遊興。

(中時 )