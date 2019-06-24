「台歐盟性別平權與人權系列培訓課程─性別主流化工作坊」今天在公務人力發展學院登場，行政院政務委員羅秉成表示，今年性別主流化對於台灣的意義又前進一步，透過通過台灣同性婚姻合法，將平等尊重的思維擴散到社會每個角落，讓大眾能包容彼此、尊重差異。

為建立亞洲地區推動性別平等的區域合作網絡，台灣與歐盟於今年展開為期3年的「台歐盟性別平權合作暨訓練架構」系列活動，其中「台歐盟性別平權與人權系列培訓課程─性別主流化工作坊」今天至26日在台北公務人力發展學院舉辦，由行羅秉成、歐洲經貿辦事處長馬澤璉及外交部謝武樵次長擔任開幕致詞貴賓。

羅秉成表示，我國在推動性別主流化政策方面，已建立許多良好基礎，例如中央及地方政府均已設立性別平等推動機制，推動性別影響評估制度，讓政府的重大計畫與法案具有性別觀點；今年性別主流化對於台灣的意義又前進一步，透過通過台灣同性婚姻合法，將平等尊重的思維擴散到社會每個角落，讓大眾能包容彼此、尊重差異。

歐洲經貿辦事處長馬澤璉指出，歐盟認為性別平等是基本權利之一，希望與台灣及亞太地區的夥伴有更多切磋交流及經驗分享，共同推動性別平等。外交部次長謝武樵表示，我國希望進一步擴大與歐盟及亞洲地區雙邊與多邊的合作，以促進區域的性別平權。

開幕後第一場專題演講中，馬澤璉分享歐盟政策與立法中，有關推動性別平等及女性賦權的方案與具體做法，前行政院性別平等會葉德蘭委員則分享我國性別平等的發展歷程。

本次工作坊由行政院性別平等處、歐洲經貿辦事處與外交部共同主辦，計有印尼、越南、寮國、泰國、菲律賓、馬來西亞、紐西蘭、澳洲與韓國等9個國家政府官員來台共襄盛舉，就性別主流化策略、推動機制進行交流。除安排專題講座外，亦分為「性別機制與意識培力」、「性別預算」及「性別統計及分析」等3個分組進行經驗分享，以團隊合作方式，聚焦如何運用性別主流化策略處理性別議題。期待透過此次與新南向國家及韓國的交流，建立性別平等跨國合作網絡，共同推動亞洲地區性別平權。

(中時 )