針對前行政院長張善政核定的「安家固園計畫」，內政部今天表示，當時計畫倉促上路，只侷限在補助老舊建物耐震評估補強及土壤液化潛勢區改善，缺乏可行配套措施，以致政策內容空泛，造成推動成效不彰。政黨輪替後，去年已轉型為危老屋重建及都更2.0，提供容積獎勵、賦稅減免及融資協助等措施，並搭配建物快篩、耐震評估、階段性補強及重建等完整配套，以加速保障民眾居住安全。

內政部表示，2016年2月6日強震造成嚴重傷亡，激起各界對建築物耐震的重視，因此行政院2016年4月29日核定6年期的「安家固園計畫」，辦理老舊建築物耐震評估補強及土壤液化潛勢區防治改善措施。

但當時計畫因適逢新舊政府交替，政策倉促上路，未有完整配套措施，且計畫中都更每年僅規畫執行15件，使重建無法走完最後一哩。

內政部強調，這等於是將最重要的部分棄之不做，反而把政府經費濫用在不可行的計畫上。2016及2017年執行後，因民眾擔心評估有安全疑慮，恐影響房價，且缺乏重建或補強誘因，導致成效未如預期。

內政部表示，為加速改善國內老舊建物安全，經全盤檢討後，自去年起將「安家固園計畫」轉型以「都市危險及老舊建築物加速重建條例」為主軸，並推出「2018年建築物耐震重建輔導試辦計畫」(行政院2018年1月2日核定) 與「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫（2019-2021年）」(行政院2018年12月4日核定) 2項計畫，透過容積獎勵、賦稅減免及融資協助等措施，並搭配建物快篩、耐震評估、階段性補強及重建都更等完整配套，改善建築結構安全，另土壤液化措施則回歸經濟部持續辦理，以更全面的作法保障民眾生命財產安全。

內政部強調，為鼓勵民眾申請建物耐震能力評估，內政部也已將耐震初評提高至每棟補助1萬2000至1萬5000元，積極協助民眾改善居住品質，使居住安全獲得周延的保障。

(中時 )