味全龍終於回來了，中華職棒今（24）日在台北小巨蛋召開會員大會，確認通過味全龍加盟案，正式宣告味全龍加盟中華職棒，成為中職第5隊，終結了中職10年來只有4支球隊的規模。

味全龍曾是中職創始球隊，不過因為中職爆發賭案而於1999年12月解散球隊、退出中職，同時會員資格遭到取消，時隔20年，頂新集團職棒籌備處於今年4月遞交球團重新加盟的經營企畫書，中職常務理事會也在5月同意通過。

今天的會員大會通過加盟案，味全龍也走完了一切程序，正式成為中職的一分子，頂新三董魏應充表示，非常感恩協助成軍的幕前幕後朋友，期待味全龍能夠帶動台灣運動，讓棒球實力在世界占有一席之地。

中職會長吳志揚表示，過去球隊進進出出，使得4支球團苦撐經營，終於在今年有了新氣象，中職迎來以前的元老球隊。希望味全龍加盟後，5支球團可以把職棒市場做大。

味全龍正式重返中職後，將會投入7月1日的新人選秀會，屆時味全龍在前4輪皆可擁有2次選秀指名權，並於明年從二軍打起，預計後年重返一軍賽事。

吳志揚感謝頂新集團適時加入中職，同時也歡迎有興趣成為第6隊的企業與聯盟接觸，聯盟的大門隨時敞開，為大家協助可行的企畫。

(中時 )