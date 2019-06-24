苗栗市長邱鎮軍與市代會主席邱炳光為長者慶生，宣告敬老政策啟動。（何冠嫻攝）

苗栗市公所因應高齡化，今年編列1800萬元經費啟動敬老福利政策，65歲以上長者可領取敬老生日禮金。24日苗栗市長邱鎮軍、苗栗市民代表會主席邱炳光等人，致贈禮金並與102歲人瑞黃興亮切蛋糕歡慶。

公所表示，敬老禮金發放對象為年滿65歲以上長者，且設籍苗栗市1年以上、有居住事實，才得以領取，預計於7月6、7日在苗栗市公所1樓領取，除本人外，可由他人持雙方身分證明文件及印章領。若當天未能領取者，公所則以親送或電話及書面通知領取，呼籲符合資格者務必於8月30日前領取敬老生日禮金以維護權益。

敬老生日禮金發放標準為65至79歲以上者500元、80至99歲以上者3000元、100歲以上人瑞則為1萬2000元，總經費約1800萬元，獲市代會同意支持，將有1萬5469位長者受惠。邱鎮軍表示，因應苗栗市人口高齡化與外流問題，除敬老津貼外，明年還有生育津貼、營養午餐補助等，盼能將居民留在苗栗市，讓市民安居樂業。

(中時 )