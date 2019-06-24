六福村主題遊樂園的薩摩亞人舞團帶來熱情奔放的舞蹈。（游昇俯攝）

南投泰雅渡假村遊客體驗刺福球活動。（南投泰雅渡假村提供）

南投泰雅渡假村遊客體驗原住民獵人打獵活動。（南投泰雅渡假村提供）

南投泰雅渡假村遊客體驗放禮炮。（南投泰雅渡假村提供）

南投泰雅渡假村遊客體驗原住民揹新娘。（南投泰雅渡假村提供）

暑假來臨，交通部觀光局今年聯合全台21家主題樂園，擴大與鄰近小鎮聯合行銷，祭出門票優惠最高44折。六福村主題遊樂園除舉辦盛夏最大水戰，更邀請來薩摩亞人經典秀，讓遊客體驗熱情的南洋風情；喜歡自然生態、原住民文化的親子遊客，則可到南投泰雅渡假村，享受CP值最高的溫泉住宿及原住民文化體驗。

泰雅渡假村行銷企劃部經理李浩瑋表示，泰雅渡假村適合喜愛生態教育及文化體驗的親子家庭共遊，除有專業志工帶領自然生態導覽，以及樹葉拓印、溫泉皂等DIY課程，還提供獵人教室，讓遊客體驗打獵、編織、刺福球、搗糯米等原住民文化，入園住宿免門票，即可享泡湯、戲水、歌舞表演及各式體驗課程。

泰雅渡假村獲觀光局評定為全國CP值最高的溫泉遊樂區，暑假期間，原價450元的門票只要199元，一票玩到底；並搭配觀光局「2019小鎮漫遊年」主題，凡是在南投縣內消費，還可憑發票享住宿費折抵500元之優惠。

六福村主題遊樂園及小叮噹科學主題樂園則同時提供暑期票價65折至7折優惠，若搭乘高鐵、台鐵等公共運輸前往，憑車票參觀小叮噹主題樂園還可享兒童票價優惠。

小叮噹主題樂園營造全台唯一結合水、陸、雪的主題樂園，用「大水桶轟浪趣」等戲水設施及佔地750坪的室內滑雪場，邀請大、小朋友入園「清涼一夏」。

六福村主題遊樂園則與玩具品牌孩之寶合作，創造多種水槍玩法，打造盛夏最大水戰；並邀請來太平洋中部薩摩亞群島的薩摩亞人，演出戰舞、火舞及跳水的薩摩亞人經典秀，歡慶開園40周年。

交通部觀光局主秘林坤源表示，為讓遊客參與遊樂園活動能玩得安全，今年暑期聯合衛福部、勞動部、消防署等單位的聯合檢查，已提前於4月啟動，預計

6月底前即可完成全台24家遊樂園的安全查核，讓親子大小快樂過暑假。

(中時 )