味全龍在上個月通過中華職棒大聯盟常務理事會加盟通過後，今天在會員大會上追認通過，中職會長吳志揚與頂新和德文教基金會創辦人魏應充簽訂遞交加盟協議書後，宣告味全龍正式加入中職，成為第5支職棒隊伍，魏應充並說，球隊將以雲林斗六棒球場作為訓練基地，計畫8月開訓。

魏應充今天致詞時表示，味全龍正式加盟中職，對國內棒球產業發展，意義重大，在這個歷史時刻，他除了感謝、還是只有感謝，未來球隊的訓練基地設在雲林斗六棒球場，期許新面貌的味全龍能承襲過去「龍魂」精神，重新帶動國內棒球熱潮。

會選擇斗六棒球場為球隊農場，魏應充感謝雲林縣政府及運動家育樂公司董事長廖了以對於斗六球場投入建設，讓球場現況能立刻滿足球隊訓練所用外，雙方在多次討論過程中同時進行場勘，廖了以對於味全龍隊提出的需求都指示旗下團隊充分配合，尤其主、副球場的內野紅土為了符合職業場地及教練團的需求，改以國際水準的工法翻新，將來不僅在場地維護、球員訓練安全上都大幅提升，亦新增多項高規格重訓器材，以科學化方式提升訓練效率。

魏應充指出，希望藉由味全龍的加入帶動地方經濟發展，他也打算和縣府進一步討論，為了長期照顧基層棒球推動的「接棒未來」棒球公益計畫，期望繼彰化、台中之後，雲林能成為該計畫協助的第3個縣市，讓更多喜歡打棒球的小朋友都能沒有後顧之憂的參與，埋下心中棒球夢想的種子。

(中時電子報)