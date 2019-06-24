1953年捐地協助屏東高工建校的陳山茶，校方曾立碑表揚善行，無奈時序經過一甲子，學校以擴建校園為由，與陳家人進行「拆屋還地」訴訟，逼得陳家後代舉起布條到校抗議，希望辦學者「吃果子要懂得拜樹頭」，不要「乞丐趕廟公」。

陳家二代陳炳榮指出，父親經營營造業有成，時任屏工家長會長的他，為回饋地方，捐出超過2公頃土地，更自掏腰包大筆金錢，協助學校搬遷現址；校方為表揚善舉，還特別在活動中心旁的大石柱上立碑紀念，讓後代引以為傲。

無奈好景不長，1989年屏工以擴校為由，將陳家鄰近學校的祖厝變更地目為「機關用地」，並協商透過「以地換地」方式協助後代搬遷，但最後地沒換成，祖傳地卻被規畫成校園，不僅數十年的房子漏水無法整修，連蓋個水塔也被說成違建，讓屋主直呼「很扯」。

為了此事，陳家與屏工纏訟20多年，曾一度停止訴訟，但今年不知為何案件又重啟審判，陳家第3代陳鵬弘認為，因為少子化浪潮，學生人數大不如前，擴校的動機已經沒有，為何不願撤銷告訴，一定要將陳家祖厝「連根拔起」。

陳家人24日號召親友舉布條至屏工校門口抗議，直指學校強占民地，並揚言若得不到善意回應，不排除到總統府抗議；校方雖有派員接下陳情書，但並沒表達任何意見，隨即轉身進入校園。

(中時 )