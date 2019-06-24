吳宗憲、陳漢典與Lulu24日現身《綜藝大熱門》六周年記者會，吳宗憲大讚陳漢典、Lulu成長不少，細數陳漢典從《康熙來了》沒有麥克風的助理主持，成長至今可以獨當一面；Lulu買新車，還獨自主持金曲獎，讓家人引她為傲，他非常感動及高興可以看到兩人的成長。

吳宗憲近日受訪談謝忻，遭外界解讀是「罵她」，他喊冤，「我給她的是個方法，你們看那天的帶子，我完全沒有罵。」至於宿敵陳沂的開炮，他直言，「完全不回應這個妹妹，我連她的名字都寫不出來，她不是一個咖。」最後他忍不住細數歷年來的新聞事件，不管是李蒨蓉阿帕契事件還是白雲感情風暴，他認為只要經過時間，都可以證明他是對的。

對於Lulu獨挑金曲主持大樑的緊張，吳宗憲笑喊，「妳別緊張，他們都不是去看妳的，人海茫茫為何找到妳？因為打電話給我沒接，觀眾要看金曲獎，不是看妳啦。」Lulu聞言大笑，「我真的不緊張了。」被問到一起主持，是否擔心「滿滿友誼」越線，陳漢典幽默表示，「我看Lulu越來越漂亮，看她會起色心，最近都在努力留鬍子，積極抹生薑。」

(中時 )