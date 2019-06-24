立法院交通委員會召集人陳雪生今邀集交通部次長祁文中、觀光局長周永暉及台中市副市長楊瓊櫻，赴后里花博園區聽取簡報及會勘台中市政府提報預地場地，了解「2020台灣燈會」的籌辦進度，針對台中市府認為中央給的錢變少，希望補助比照往年，交通部澄清一律依照補助原則，沒有偏袒。

針對會中台中市政府簡報所呈現過往台灣燈會之中央補助額度部分，交通部觀光局指出，過去燈會補助方式與經費，一律依觀光局宣布的補助原則為準，建議台中市政府應向過往的主辦縣市取經。而過往交通部與各縣市合作主辦的台灣燈會，除觀光局負責主燈區外，餘各工作項目及權責範圍，皆依觀光局與主辦縣市協調後分工辦理。

觀光局表示，相關經費補助及分攤情形，概分「交通接駁」、「補助地方燈區布展」、「共同分攤」等三類。交通接駁部分需視燈會的主辦地點，涉及交通疏運規劃細節，未來將審酌計畫內容的需求及合理性，個案核定核定補助額度；後面兩項，台中市府則已申請1億元補助。

觀光局強調，有關台中市政府所提「2020台灣燈會」活動補助計畫、競賽花燈研習計畫、燈會疏運規劃等需求，已排訂於6月28日召開審查會。本次會勘決議，觀光局將尋過去補助台灣燈會模式，依例辦理。

(中時 )