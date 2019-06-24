台南市農業局24日在南科園區舉辦「在地頭家照顧在地農民」台南農產伴手禮南科行銷記者會，現在正值芒果產季，希望能衝出一波銷售高峰。（莊曜聰攝）

台南市農業局整合全市農特產品，製作伴手禮團購型錄，搭配不同時令季節的鮮果、加工製品等，搶攻南科消費市場，目前南科有7萬多從業人口，南科管理局局長林威呈說，假設每人每天消費50元買水果，1天就可賣出350萬元，現在正值芒果產季，還有廠商一口氣就訂了幾十箱的生鮮芒果；農業局樂觀評估，商機上看7000萬元。

農業局24日在南科園區舉辦「在地頭家照顧在地農民」台南農產伴手禮南科行銷記者會，邀集21區農會及台南青農大秀農特產，包括胡麻油、稻米、火龍果、鳳梨及芒果等，吸引園區的員工與廠商前來參觀選購。

南科管理局長林威呈提到，台南有相當優質的水果，他非常樂意介紹給園區的廠商與員工，如此既能幫助在地農民，也讓園區從業人員吃得健康安心，南科園區有7萬多從業人員，如果每人每天消費50元買水果，1天就有350萬業績，相當可觀。

台南市長黃偉哲表示，為照顧農民，替農民開拓行銷市場十分重要，南科園區消費力不容小覷，將優質農特產品推介給南科員工，在地生產、在地消費，既節能減碳又能增加農民收益；促成這次合作的立委郭國文說，不只南科，包括竹科、中科都是推廣的對象。

在農業局媒介下，園區廠商可採「台灣下單、日本取貨」的訂購方式，也獲得不少日商的青睞，目前已經訂購數十箱芒果，農業局未來也將安排園區日商參觀產地及分級包裝場，實地體驗在地農業，讓他們對台灣農產品更有信心。

(中時 )