傳男子23日晚墜落南屯溪中遭沖走，24日搜救人員持續往下游搜尋，圖中二位消防人員，在溪底搜尋。（黃國峰攝）

台中市23日傍晚下起大雨，流經市區的南屯溪溪水上漲，有民眾報案在南屯區大富街、大川街旁的南屯溪裡，發現一男子手抓著岸邊，但水流湍急，不久該男子已被水沖走，消防局近百警義消搜索一夜未果，24日持續擴大往下游至出海口搜索至下午仍未發現。

消防局表示，根據報案人表示，該溺水男子身穿白色短袖上衣，看到時已在南屯溪大排內，剛開始該男還手緊抓著岸邊，但因水勢湍急，不久該男子就被水沖走，24日警義消持續往下游至出海口搜索，但仍無所獲，上午員警調閱附近監視器查看當時情況，並未發現疑似落水民眾的影像，現場也尚未發現落水者遺留物品，也未收到家屬報失蹤，因此其身份仍不詳。

24日搜救人員持續往下游搜尋，圖中消防人員，涉水搜尋。（黃國峰翻攝）

消防局指出，24日已出動第六大隊、第三大隊、黎明、協和、南屯、春社、工業區、大肚、龍井、沙鹿、梧棲、犁份、清水、清泉、烏日、大里、太平、仁化、中山、霧峰、十九甲、車籠埔、溪湳等分隊，出動各式消防車輛28輛，消防人員56人、義消20人、民間團體26名；海巡署出動3車1船15人，以岸巡、涉水、橡皮艇等持續搜索中。另因天候因素，空拍機未能起飛。

消防人員，駕著橡皮艇，在河面上搜尋。（黃國峰翻攝）

傳男子23日晚墜落南屯溪中遭沖走，24日搜救人員持續往下游搜尋，圖中消防人員，在涵洞內搜尋。（黃國峰翻攝）

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