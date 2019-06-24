直播聚眾惹議！台中市太平區疑兒虐事件，引近500鄉民群情激憤，23日深夜聚集郭姓保母家前，與警方對峙4個多小時，一度場面失控，警出動鎮暴警察驅離，將聚眾滋事6名男子帶回警局，追究偵辦失控直播主，依社會秩序維護法移送。

「出來面對！」、「檢察官立即開出拘票、申請羈押」，現場包圍的鄉民從晚間9點一直到24日凌晨2點多，人潮不斷聚集，現場群情激憤，有破口大罵，放鞭炮、丟雞蛋、按汽笛喇叭等，不少人開臉書直播陳述現場狀況。

社區主委出面喊話並說明，保母跟其家人已搬離社區，再度引發眾怒，有人試圖突破警方人牆，欲衝進社區「堵人」，警方強力阻止，呼籲大家要冷靜，但仍難抵眾怒，大家情緒瞬間達到沸點，最後由直播主宣告解散。

1名資深警察表示，目前臉書開直播盛行，但也成為聚眾滋事的工具之一，儼然影響社會安定秩序的因素之一，而這些網友、鄉民們因「看不下去！」，行使的私刑正義，若違法仍會被究辦。

「623鄉民太平包圍戰」，發生於太平區1歲女童疑遭保母虐待，21日因腦部重傷昏迷送醫，造成顱內出血、左手骨折、手部、胸口都有傷，事發後，23日深夜網友在臉書號召，聚集近500人至郭姓保母家前抗議。警方逮捕6名滋事者，將帶頭的直播主等6人，依相關事證追究刑責。

(中時 )