長榮空服員罷工至今第5天，但外界批評聲浪不小。如今，作家苦苓發文表示，「還是得為罷工空服員說幾句話」，因此提出6點來以正視聽，但他也強調，顯然不能以「二分法」決定對錯。文章一出，底下正、反兩面的網友也吵翻。

苦苓在臉書上的6點分析當中，其中一點就是被罵翻的「突襲式罷工」，他認為，工會和公司協商3次後破裂才罷工，這絕不是突襲，如果覺得重大運輸事業應有預告期，那應該要立法委員去修法，而非轉嫁到空服員身上。

另外，針對8大訴求之中的「禁搭便車條款」以及「勞工董事」，苦苓也提到，罷工必會有禁搭便車條款，「否則這群人辛苦掙來的權利，另外什麼也沒做的人卻可以同享，那誰還要參加工會」，他補充，勞工出任董事這點是由勞動部同意加入協商的，且華航也有勞工擔任董事。

苦苓回應網友留言，提到自己並沒有支持這次的罷工，但是希望雙方能得到公平的報導。（圖擷取自臉書）

底下有不少網友支持苦苓的論點表示，「不是沒預告，只是大家不關心」，但也有人提出質疑，「華航屬於半官方公司，政府讓出一席董事會給工會，但長榮是民營公司，除非工會掌握股票，否則憑什麼要公司讓出董事席位？」。

(中時電子報)