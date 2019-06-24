國華街美味小吃、優雅台南美術館、七股海鮮節、浪漫漁光島！台南市政府今年推出「台南HIGH一夏」！今年影片特別邀請城市創作女聲吳汶芳擔綱影片主角，於拍片時深刻體會台南的觀光魅力及人情味後留下難忘印象，特別將輕快節奏朗朗上口且被譽為2019洗腦神曲的「愛不厭詐」一曲，改寫成充滿台南味的歌詞，融入在台南拍攝影片時收集的視角及回憶，讓影片充滿著獨特的文青台南味。

台南國華街美。（圖取自台南觀旅局官網）

2019台南HIGH一夏系列活動有「台南國際芒果節」、「一見雙雕藝術季活動」、「七股海鮮節」、「台南夏日音樂節」、「台南市水域遊憩體驗活動」、「孔廟文化節」、「台南七夕愛情嘉年華」、「16歲成年禮」、「16歲小戲節」、「台南街頭藝術節」等。

七股海鮮節。（圖取自台南觀旅局官網）

今年邀請吳汶芳來台南拍攝影片時就巧遇不少粉絲，已掀起粉絲一波討論及期待，首波「台南CIAO夏趴」完整版影片已於6月24日在台南旅遊Facebook粉絲團推出，30秒精華版也將於電視頻道等處託播，7月24日前也會在台北車站一樓大廳的大型電子看板播放！

烏山頭水庫。（圖取自台南觀旅局官網）

炎炎夏日，跟著女神腳步來府城走走吧！趕快安排一趟台南夏日之旅而！值得期待的是，每隔兩年舉辦的「WBS第五屆U12少棒錦標賽」也將於7/26-8/4在新設亞太國際棒球訓練中心開打！別忘了幫U12的小國手們加油打氣，並造訪系列活動最夏趴的台南！

台南HIGH一夏

(中時電子報)