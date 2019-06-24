基本工資審議委員會 8月14日召開 17:512019/06/24 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部今天邀請勞資雙方召開基本工資工作小組，並拍板將於8月14日召開「基本工資審議委員會」。 依據《勞動基準法》及《基本工資審議辦法》，勞動部於每年第三季由勞動部邀請各界人士組成「基本工資審議委員會」進行審議，今天拍板在8月14日上午召開。現行基本工資為月薪新臺幣23100元、時薪新臺幣150元。 (中時 ) #工資 #基本工資 #審議 #勞動部 #委員會 也許您會感興趣 推薦閱讀 罷工重啟協商 勞動部：討論是化解的開始 13:522019/06/20 生活 工會宣布罷工前 勞動部次長：一度想暫停協商 15:502019/06/20 生活 工會啟動罷工 勞動部盼盡快重新協商 16:352019/06/20 財經 罷工糾查線 勞動部：不可越過這條紅線 11:192019/06/21 生活 交通部次長赴勞動部協商備案 盼促雙方再上談判桌 11:452019/06/21 生活 設罷工預告期 勞動部鬆口：可討論 16:472019/06/22 生活 邁向和解 港學者促設獨立調查委員會 04:102019/06/23 兩岸要聞 許銘春慰問罷工空服員 長榮員工怒：眼睛瞎了嗎？ 09:252019/06/23 生活 許銘春為空服員打氣 長榮地勤灌爆勞動部臉書 13:132019/06/23 生活 農藝達人王瀚鼓吹學員考勞動部農藝證照 16:482019/06/23 生活 生活熱門新聞 華航空姐日記曝光 網怒馬上退追 - 生活 空姐酸「正妹」地勤：這張臉考得上嗎？ - 生活 長榮罷工苦了誰？他怒嗆不要鬼扯 - 生活 不只補新血！長榮史上第一次 招募男空服員 - 生活 快評》長榮加速清場 空服員得想好退路 - 生活 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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