勞動部今天邀請勞資雙方召開基本工資工作小組，並拍板將於8月14日召開「基本工資審議委員會」。

依據《勞動基準法》及《基本工資審議辦法》，勞動部於每年第三季由勞動部邀請各界人士組成「基本工資審議委員會」進行審議，今天拍板在8月14日上午召開。現行基本工資為月薪新臺幣23100元、時薪新臺幣150元。

(中時 )