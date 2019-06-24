行政院長蘇貞昌今日下午至淡水農委會家畜衛生試驗所，視察口蹄疫苗拔針進度，被記者問到韓國瑜說張善政任內有撥款200億安家固園計畫幫台南賑災，但行政院卻說只是構想沒有實行，後又被張善政反駁確實有核定，說法不一，對此蘇貞昌回應，「希望韓市長專心做好，錢也不要亂花，話更不要亂講。」，並強調「台南市長也說，從沒有收到200億這種事」。

對於張善政是否有核定這200億，蘇貞昌先重提高雄登革熱疫情，「韓國瑜選市長，一再說高雄發大財，有3000億不用靠中央，現在全國的登革熱病例都在高雄，應該請韓市長好好地守住地方，防治登革熱。」

蘇貞昌更酸韓國瑜，「他要5000萬，我兩天內就全額照准，希望韓市長專心做好，錢也不要亂花，話更不要亂講。」

蘇貞昌表示，「台南市長也說，從沒有收到200億這種事，所以防治登革熱，就是好好防治病媒蚊，不要又扯到丐幫、又扯到錢，又不把事情做好，卻講東講西最不好。」

蘇貞昌更酸韓國瑜，「他要5000萬，我兩天內就全額照准，希望韓市長專心做好，錢也不要亂花，話更不要亂講。」

蘇貞昌表示，「台南市長也說，從沒有收到200億這種事，所以防治登革熱，就是好好防治病媒蚊，不要又扯到丐幫、又扯到錢，又不把事情做好，卻講東講西最不好。」

(中時 )