馬上公布至7月2日的取消航班。(圖/長榮官網)

桃園市空服員職業工會罷工進入第5天，勞資雙方戰火持續延燒，罷工戰場恐持續拉長。長榮總經理孫嘉明今在股東會後記者會上證實，會在後天（周三）前就公布7月受影響航班。不過，長榮隨即在今天下午馬上公布新增至7月2日的取消航班，讓旅客有更充裕時間，能安排後續行程。

【6月29日00:00~ 23:59航班共取消85班次】

【6月30日00:00~ 23:59航班共取消90班次】

【7月01日00:00~ 23:59航班共取消17班次】

BR015洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)

BR027舊金山 (SFO)台北 (TPE)

BR035多倫多 (YYZ)台北 (TPE)

BR009溫哥華 (YVR)台北 (TPE)

BR088巴黎 (CDG)台北 (TPE)

BR005洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)

BR007舊金山 (SFO)台北 (TPE)

BR179大阪 (KIX)台北 (TPE)

BR316布里斯本 (BNE)台北 (TPE)

BR206曼谷 (BKK)台北 (TPE)

BR382胡志明市 (SGN)台北 (TPE)

BR262馬尼拉 (MNL)台北 (TPE)

BR149首爾 (ICN)台北 (TPE)

BR828香港 (HKG)台北 (TPE)

BR062維也納 (VIE)曼谷 (BKK)

BR062曼谷 (BKK)台北 (TPE)

BR068倫敦 (LHR)曼谷 (BKK)

BR068曼谷 (BKK)台北 (TPE)

BR189東京 (HND)台北 (TSA)

【7月02日00:00~ 23:59航班共取消8班次】

BR055芝加哥 (ORD)台北 (TPE)

BR015洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)

BR003西雅圖 (SEA)台北 (TPE)

BR027舊金山 (SFO)台北 (TPE)

BR035多倫多 (YYZ)台北 (TPE)

BR009溫哥華 (YVR)台北 (TPE)

BR088巴黎 (CDG)台北 (TPE)

BR066維也納 (VIE)台北 (TPE)

(中時電子報)