台南市長黃偉哲（右三）在里長柯茂全說明下，觀摩西湖里農園管理流程。（台南市政府提供）

社區民眾經營的農園容易引起登革熱病媒蚊的孳生，成為高風險區，台南市中西區西湖里一處農園卻因管理得當，杜絕登革熱病媒蚊，成為示範的開心農場，衛福部疾管署24日率南台灣各縣市防疫人員造訪，學習城市農園的管理防治經驗。

台南市中西區西湖里這處農園，原本是許多地主各自持分的土地，這塊地髒亂不堪，一直是社區死角，10年前經過土地整合轉作有機農園，供里民耕作。

這座農園有100多位里民在種植蔬菜、水果，菜園規畫完善，設置自來水管路，供民眾取水澆灌，因取水方便，民眾不會使用儲水桶，相對減少因儲水而孳生病媒蚊的風險。

衛福部疾管署24日邀南區各縣市防疫人員觀摩，希望這座開心農場的管理經驗，提供南台灣各縣市衛生局參考。

台南市長黃偉哲陪同觀摩，他指出，這塊髒亂的空地經過里長出面整合，搖身一變成有機農園，園內沒有積水容器，還有捕蚊誘殺桶，里長與愛心媽媽們一起用心，不只改造更乾淨的環境，還能種出無毒蔬菜，簡直化腐朽為神奇。

衛福部長陳時中肯定台南在防疫工作上的努力，他表示，台南市登革熱前年零病例，去年1例，今年希望保持水準，也希望台南經驗擴散其他縣市效法。

登革熱疫情持續緊張，登革熱防治中心提醒，進入梅雨季節，民眾習慣儲存雨水澆灌農作物，若未加蓋細紗網或蓋子時，即可能孳生病媒蚊。

(中時 )